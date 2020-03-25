كورونا عربيا.. اتساع رقعة حظر التجوال وعزل ولاية جزائرية و50 إصابة جديدة في العراق

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في عدة بلدان عربية، ما دفع مزيداً من الدول إلى إعلان حظر التجول وتشديد الإجراءات الاحترازية وتعزيزها لكبح انتشار الفيروس.

فقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 50 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 316 والوفيات إلى 27 حالة.

وارتفعت حصيلة الإصابات في إقليم كردستان إلى 97 حالة بعد تسجيل ست إصابات جديدة، فيما تماثلت 22 حالة للشفاء وتوفيت حالتان.

وقرّر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حجراً صحياً كاملاً على ولاية البليدة الأكثر تضرراً بالفيروس ل10 أيام، وجزئياً في الفترة الليلية على الجزائر العاصمة ابتداء من أمس.

وأفادت الصحة الجزائرية، بأن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 19، فيما وصل عدد الإصابات إلى 264،بعد تسجيل 34 حالة جديدة .

أعلنت مصر، حظر التجول من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحاً، اعتباراً من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين.

فيما أعلنت السلطات السعودية أمس، تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس لمقيم أفغاني، في حين أعلن مجلس الأمة الكويتي عقوبات رادعة بشأن كورونا.

وأعلنت تسجيل 205 إصابات جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 767 إصابة، بينما تم تعافي تسع حالات ليصل إجمالي المتعافين إلى 28 حالة. أما في الكويت، فقد أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا .

ووافق مجلس الأمة الكويتي، أمس، على تغليظ عقوبة مخالفي قانون الأمراض السارية، في مسعى لكبح جماح انتشار كورونا.



ونص التعديل الجديد على معاقبة كل من يخالف تعليمات منع انتشار الأوبئة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزید على عشرة آلاف دینار «32 ألف دولار» أو بإحدى هاتین العقوبتین.

واستحدث التعديل مادة تنص على أن «كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض الساریة وتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثین ألف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل ثالث حالة وفاة بالفيروس، وذكرت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 177 بعد تسجيل 13حالة إضافية وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وفي الأردن، أعلن مصدر أمني، أمس، توقيف 1657 شخصاً، وذلك لمخالفتهم حظر التجول الذي دخل يومه الرابع.

وأعلنت الحكومة السورية، أمس، فرض حظر تجوال من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من اليوم، وقررت إيصال الخبز للمواطنين إلى أماكن إقامتهم.



وأعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 60 حالة.

وقررت وزارة الأوقاف الفلسطينية، إغلاق كافة مساجد قطاع غزة لمدة أسبوعين .تونس: سرقة باخرة محملة بالكحول



وأفادت وزارة الصحة التونسية بتسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس وارتفاع العدد الإجمالي إلى 114.



وأعلنت السلطات توقيف أكثر من 400 شخص ، لمخالفتهم حظر التجول.



وكان وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، قال إن باخرة كانت محملة بالكحول الطبي تعرضت للسرقة في عرض البحر.



