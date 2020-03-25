اهالي خانقين في ديالى يقدمون نموذجا عاليا للتكاتف الاجتماعي في مواجهة كورونا



قرر اهالي قضاء خانقين في محافظة ديالى بناء مستشفى حديث من خلال جمع التبرعات المالية ، لمواجهة فايروس كورونا ودعم المؤسسة الصحية وتعزيز قدراتها.



وقال قائمقام قضاء خانقين(105كم شمال شرق بعقوبة) دلير حسن تايه في تصريح صحفي :" ابتداء من اليوم ستنطلق عملية بناء مستشفى حديث للامراض الانتقالية بجوار مستشفى خانقين وسط القضاء ، في اطار مواجهة فايروس كورونا ".



واضاف تايه :" ان مشروع بناء المستشفى سينفذ من خلال تبرعات رجال الاعمال والميسورين والاهالي من القضاء ، كل حسب قدرته المالية "، مؤكدا :" ان المبادرة تاتي في اطار تعزيز قدرات المؤسسة الصحية في مواجهة فايروس كورونا وسائر الامراض الانتقالية الاخرى ، وهي خطوة مهمة في التكاتف لمواجهة الازمات".



يذكر ان خانقين ، التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 150 الف نسمة من العرب والاكراد والتركمان ، لم تسجل حتى الان اية اصابة مؤكدة بفايروس كورونا .



ف.ا