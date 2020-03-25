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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 25 آذار 2020 12:08 م

عمليات بغداد: سنعتقل كل من يخرق حظر التجوال

القوات الأمنية
هددت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، باعتقال كل من يخرق حظر التجوال المفروض في المدينة ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، داعية المواطنين إلى الامتثال لتوجيهات السلطات.

وجاء في بيان أصدرته قيادة العمليات: "نظرا للتطورات الصحية الخطيرة التي سببها انتشار وباء فيروس كورونا وتأثيره على العالم بشكل عام، وتسببه بوقوع آلاف الوفيات وأضعافها من الإصابات، فإن ذلك يدعونا كجهات أمنية إلى اتخاذ التدابير السريعة واللازمة لحماية أمن وسلامة بلدنا، وخاصة أمن العاصمة بغداد المنوط بنا".

وأضافت القيادة أن "على المواطنين التعاون مع قواتنا الأمنية وعدم خرق حظر التجوال، لأهمية الأمن الصحي للمواطن والمجتمع، خاصة وأننا نمر بمرحلة تصاعد الإصابات بين المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "القوات الأمنية تتحمل مسؤولية حماية الأهالي وتطبيق القانون بشكل كامل، لذا هي متواجدة في جميع قواطع المسؤولية لتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بحظر التجوال، وبشكل حازم وصارم".

وشددت على ضرورة "عدم خرق حظر التجوال إلا في الحالات الطارئة، وعدم الخروج من البيوت إلا لشخص واحد للتسوق وبالتعاون مع القوات الأمنية التي ستقف مع المواطنين بكافة صنوفها من جيش وشرطة".

وتابعت قيادة العمليات: "نحن نقوم بتعفير جميع مناطق العاصمة لحمايتها من تفشي الوباء، وما على المواطنين إلا الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من قبل القوات الأمنية والجهات المختصة الأخرى"، وفي حال عدم التزامهم بها، "ستتصرف القوات بحزم وتعتقل أي شخص يخرق حظر التجوال الصحي، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، لذا نكرر دعوتنا لمواطني بغداد إلى الالتزام بالبقاء في البيوت حتى يتم القضاء على الوباء وإنهاء حالات الإصابة بشكل كامل".
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