في ذي قار .. انتاج الكمامات في المنازل

بادر مصنع منسوجات ذي قار، بتجهيز ذوي الخبرة والاختصاص بكافة المواد الاولية الخاصة بتصنيع الكمامات بسبب توقف العمل نتيجة فرض حظر التجوال في المحافظة، مبينا :" ان العمل سيكون داخل المنازل ".



وقال مدير اعلام نسيج ذي قار سلمان محمد موسى في تصريح صحفي :" ان المبادرة جاءت لتشغيل الايادي العاملة من ابناء المحافظة والعوائل الفقيرة وطرح منتج الكمامة في الاسواق المحلية باسعار مناسبة ، لغرض سد احتياج المواطنين والدوائر الحكومية ".



واشار موسى الى:" ان العمل سيكون داخل المنازل مقابل اجر مادي مجز "، داعيا الراغبين بالعمل الى مراجعة مقر المصنع لتسلم المواد الاولية .

ف.ا