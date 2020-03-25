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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 آذار 2020 11:53 ص

وزارة التخطيط: الفئات الفقيرة تكسر قرار حظر التجوال لهذا السبب

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 أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، ان حالات الفقر الشديد دفعت البعض الى التمرد على قرار حظر التجوال الذي فرض للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن نسبة الفقر بلغت 20%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح له ، إن “نسبة الفقر في العراق 20 في المائة من مجموع السكان، وهي تعادل نحو 7 ملايين مواطن، يوجد معظمهم في المحافظات الجنوبية”.
وأضاف أن “حالات الفقر الشديد دفعت ببعض الفئات إلى التمرد على قرار حظر التجول وعدم الاكتراث بمخاطر انتقال عدوى الفيروس”.
وأشار الهنداوي إلى أن “السلطات تناقش مجموعة من الإجراءات للتخفيف عن كاهل الفئات الفقيرة الذي تمثل 20 في المائة من عدد السكان، لكنها غير قادرة حتى الآن على اتخاذ الخطوات العملية في هذا الاتجاه، نظراً للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد”.
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