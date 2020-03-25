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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 آذار 2020 11:49 ص

طبيبك في بيتك" .. مبادرة لصحة كربلاء عبر التواصل الاجتماعي

صحة كربلاء

اطلقت دائرة صحة كربلاء مبادرة "طبيبك في دارك" عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم الاستشارات الطبية والمساعدة في نقل المرضى الى المستشفيات بعد فرض حظر للتجوال للحد من انتشار فايروس كورونا.

وقال مدير المبادرة عباس عبد علي :" ان المبادرة انطلقت بمشاركة 130 طبيبا وطبيبة من خلال صفحات  التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة ، وفق جدول زمني يضمن تواجد مختلف الاختصاصات في جميع الاوقات لتقديم الاستشارات الطبية ".

واضاف انه :" في حال وجود حاجة الى الفحوصات المتمثلة بالاشعة والرنين والسونار وغيرها من الفحوصات ، تقوم لجنة المساعدات الانسانية في الدائرة بنقل المرضى في عجلات الاسعاف الفوري للمستشفيات وارجاعهم للمنازل".

واشار الى وجود محور في المبادرة يتمثل بمحور التثقيف والتوعية حول فايروس كورونا من خلال التواصل مع الاهالي.

ف.ا
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