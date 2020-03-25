أهالي النهروان يحتجون على دفن ضحايا كورونا داخل منطقتهم

كسر اهالي النهروان في ساعة متأخرة من مساء امس الثلاثاء حظر التجوال وتجمعوا أمام مقر الشرطة الاتحادية في المنطقة احتجاجا على تخصيص قطعة ارض داخل منطقتهم لدفن ضحايا كورونا. Copy أخبار متعلقة خلال 24 ساعة.. 172 إصابة جديدة بفايروس كورونا في 11 دولة عربية تسجيل إصابة خامسة لمواطن عائد من إيران بفايروس كورونا في كربلاء نائبة عن تحالف سائرون تنتقد أداء خلية الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا ميسان تفرض الحجر الصحي على قرية المتوفى بفيروس كورونا كورونا إيران أشد فتكا من فيروس الصين.. خليط إيدز على كورونا على التهاب سي مطار أربيل ينفي اكتشاف حالة اصابة بفيروس كورونا