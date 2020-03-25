خبير قانوني : البرلمان يحق له منح كل عائلة ربع مليون دينار كمنحة طوارئ



اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان مجلس النواب يحق له التصويت على تخصيص ٢٥٠ الف دينار لكل عائلة كمنحة طوارئ .



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان البرلمان يمكنه في ظل هذه الظروف عقد جلسة استثنائية لمناقشة وضع العاملين بالاجر اليومي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن اجورهم" ، لافتا الى :" ان البرلمان يحق له منح كل عائلة ٢٥٠ الف دينار كمحنة طوارئ وفق المادة ٥٩ من الدستور".



واضاف :" ان تلك المنحة توزع حسب البطاقة التموينية ولمدة شهر او شهرين لحين الخلاص من وباء كورونا الذي عطل جميع الاعمال"، مبينا :" ان الاموال تخصص من موازنة الطوارئ وتأتي المبادرة من البرلمان او رئيس الجمهورية ".



ف.ا