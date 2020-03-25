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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 آذار 2020 11:28 ص

مصر تخصص 5 مستشفيات جديدة لعزل مصابي فيروس كورونا

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد،  اليوم تخصيص 5 مستشفيات جديدة لرفع أعداد مستشفى العزل على مستوى المحافظات، فيما أبدى خشيته من وصول البلاد إلى "السيناريو الثالث" لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح مجاهد أن المستشفيات الجديدة المخصصة للعزل، اثنين في القاهرة وهي مستشفى 15 مايو ومستشفى العجوزة التخصصي، بالإضافة إلى 3 في المحافظات وهي مستشفى الصداقة ومستشفى قفط في قنا ومستشفى قها في القليوبية.
يذكر أن عدد مستشفيات العزل القائمة وجار العمل بها النجيلة بمرسى مطروح وإسنا بالأقصر وأبو خليفة بالإسماعيلية والعجمي بالإسكندرية ومستشفى تمي تمديد بالدقهلية،
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