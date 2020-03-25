المالية النيابية : العجز في الموازنة تجاوز 70 تريليون دينار



اعلن عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد، ان حجم العجز المالي في موازنة العام الحالي 2020 تجاوز 70 تريليون دينار.



وقال رشيد في تصريح صحفي :" ان مشروع قانون الموازنة للعام الجاري 2020 الذي تم اعداده في وزارة المالية حدد سعر بيع برميل النفط بـ 53 دولارا ، لكن مع انهيار الاسعار في الاسواق العالمية خاصة في الايام الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا ، حدث ارتفاع كبير بالعجز المالي في الموازنة بلغ اكثر من 70 تريليون دينار وفق الاسعار الحالية ".



واضاف انه :" حتى اللحظة لايعرف كيف سيجري التعامل مع موازنة 2020 سواء بخفض سعر البرميل الى حد معين او اتخاذ اجراءات اقتصادية اخرى ، لان الوضع يستلزم تشكيل حكومة وعودة البرلمان للانعقاد ".



ف.ا