بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 آذار 2020
آخر الأخبار
التشيك تسحب قواتها من العراق مؤقتا بسبب التهديدات الأمنية وفيروس كورونا القبض على مطلوب وفق المادة ( 4 ) إرهاب شغل اربعة مناصب في عصابات داعش الارهابي بكركوك حكومة إقليم كردستان تخصص ميزانية لدعم مكافحة كورونا في دربندخان القبض على ١٥٤٢ مخالفاً وحجز ٥٥٧ عجلة ودراجة لمخالفتهم الحظر الوقائي في بغداد جمال المحمداوي يقترح توزيع منحة مالية للمتقاعدين الجدد واستقطاعها من رواتبهم حين إنجاز معاملاتهم إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في أربيل تمرير حكومته أو إيجاد بديل أو إبقاء عبد المهدي.. مصير الزرفي معلق على ثلاثة سيناريوهات اذا عرف السبب بطل العجب !! كورونا عربيا.. اتساع رقعة حظر التجوال وعزل ولاية جزائرية و50 إصابة جديدة في العراق اهالي خانقين في ديالى يقدمون نموذجا عاليا للتكاتف الاجتماعي في مواجهة كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 آذار 2020 11:22 ص

لوقف كورونا.. الهند تنفذ أكبر إغلاق في العالم.. وتجبر 1.3 مليار مواطن على البقاء بمنازلهم

1-1302853
خضعت الهند لأكبر إغلاق من نوعه في تاريخها، الأربعاء، حيث أمرت الحكومة السكان - البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة - بالبقاء في منازلهم، ضمن محاولة وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأغلقت السلطات الهندية كل شيء ما عدا الخدمات الأساسية كمتاجر السلع، كما خفتت الأصوات في معظم الشوارع – التي كانت تعج بالضجيج - مع وجود عدد قليل من المارة.
وباتت محطات السكك الحديدية - الصاخبة عادة في نيودلهي – مهجورة، حيث تم تعليق السفر بالقطارات، شريان الحياة في الهند، بعد أن احتشد آلاف، معظمهم من العمال المهاجرين في محطات القطارات، للعودة إلى منازلهم، مع إغلاق الشركات.
وقال نيشانك غوبتا، وهو محام: "دلهي باتت مدينة أشباح. لم أر هذه المدينة هادئة كذلك من قبل".
وسجلت الهند حتى الآن 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتسع وفيات، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي حذر قائلا: "إذا لم يتخذ إجراء الآن، قد تعود البلاد عقودا إلى الوراء".
وقال مودي، الثلاثاء، إن الحكومة ستفرض إغلاقا تاما اعتبارا من منتصف الليل، ولمدة 21 يوما، لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفا في كلمة بثها التلفزيون "سيكون هناك حظر تام على الخروج من منازلكم".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل 1

عاجل.. الكويت تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا 25 آذار 2020 11:51 ص

1-1302853

مصر تخصص 5 مستشفيات جديدة لعزل مصابي فيروس كورونا 25 آذار 2020 11:28 ص

90457c02-4b38-4313-8903-5d9bf36a4eb2_16x9_1200x676

علماء يكتشفون تحورا خطيرا بكورونا.. عشرات الطفرات الجينية 25 آذار 2020 11:18 ص

1-1302853

وفاة وزير الدفاع السوداني في جوبا إثر أزمة قلبية 25 آذار 2020 11:15 ص

كورونا في إيران

إيران: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 1934 والإصابات إلى24811 إصابة 24 آذار 2020 04:25 م

كحول مغشوش

تسجيل 69 حالة وفاة في محافظة فارس الإيرانية بسبب الكحول المغشوش 24 آذار 2020 03:27 م

90457c02-4b38-4313-8903-5d9bf36a4eb2_16x9_1200x676

إيطاليا توقف كل الأنشطة الإنتاجية غير الضرورية بسبب كورونا 24 آذار 2020 10:46 ص

النفط

النفط يواصل الهبوط في تعاملات اليوم بسبب ضعف الطلب العالمي بفعل كورونا 24 آذار 2020 10:44 ص

التعليقات