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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 آذار 2020 11:22 ص

نائب : وعود الزرفي غير قابلة للتطبيق !

باسم خشان

شكك النائب المستقل  باسم خشان،  بقدرة  رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على اجراء انتخابات مبكرة ، حتى وان تعهد بذلك .

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان وعود الزرفي غير حقيقية وغير قابلة للتطبيق كالتعهد باجراء انتخابات مبكرة"، لافتا الى :" ان الانتخابات المبكرة تحتاج الى عامين لتنفيذها ، لان قانون الانتخابات الجديد غير مكتمل ولغياب المحكمة الاتحادية" .

واضاف :" ان  البرنامج الحكومي للزرفي هو مجرد تسويق اعلامي للحصول على دعم سياسي يحقق تمريره لمنصب رئاسة الوزراء" ، مبينا :" ان الزرفي لن يمرر داخل مجلس النواب ، لان اغلب الكتل السياسية رافضة لترشيحه ".

ف.ا
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