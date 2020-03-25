نائب : وعود الزرفي غير قابلة للتطبيق !



شكك النائب المستقل باسم خشان، بقدرة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على اجراء انتخابات مبكرة ، حتى وان تعهد بذلك .



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان وعود الزرفي غير حقيقية وغير قابلة للتطبيق كالتعهد باجراء انتخابات مبكرة"، لافتا الى :" ان الانتخابات المبكرة تحتاج الى عامين لتنفيذها ، لان قانون الانتخابات الجديد غير مكتمل ولغياب المحكمة الاتحادية" .



واضاف :" ان البرنامج الحكومي للزرفي هو مجرد تسويق اعلامي للحصول على دعم سياسي يحقق تمريره لمنصب رئاسة الوزراء" ، مبينا :" ان الزرفي لن يمرر داخل مجلس النواب ، لان اغلب الكتل السياسية رافضة لترشيحه ".



ف.ا