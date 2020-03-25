بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 آذار 2020
آخر الأخبار
التشيك تسحب قواتها من العراق مؤقتا بسبب التهديدات الأمنية وفيروس كورونا القبض على مطلوب وفق المادة ( 4 ) إرهاب شغل اربعة مناصب في عصابات داعش الارهابي بكركوك حكومة إقليم كردستان تخصص ميزانية لدعم مكافحة كورونا في دربندخان القبض على ١٥٤٢ مخالفاً وحجز ٥٥٧ عجلة ودراجة لمخالفتهم الحظر الوقائي في بغداد جمال المحمداوي يقترح توزيع منحة مالية للمتقاعدين الجدد واستقطاعها من رواتبهم حين إنجاز معاملاتهم إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في أربيل تمرير حكومته أو إيجاد بديل أو إبقاء عبد المهدي.. مصير الزرفي معلق على ثلاثة سيناريوهات اذا عرف السبب بطل العجب !! كورونا عربيا.. اتساع رقعة حظر التجوال وعزل ولاية جزائرية و50 إصابة جديدة في العراق اهالي خانقين في ديالى يقدمون نموذجا عاليا للتكاتف الاجتماعي في مواجهة كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 آذار 2020 11:15 ص

وفاة وزير الدفاع السوداني في جوبا إثر أزمة قلبية

1-1302853

أفادت مصادر مطلعة بوفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول جمال الدين عمر بأزمة قلبية.

وتوفي وزير الدفاع السوداني في جوبا عاصمة جنوب السودان، حسبما ذكر المصادر

جدير بالذكر أن الفريق أول عمر كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.

وكان عمر عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول في 15 أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وكان عمر يشغل منذ مارس 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
وفي 23 مايو 2019 أصدر البرهان مرسوما دستوريا، عين بموجبه الفريق أول ركن جمال عمر، عضوا بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.

ع د
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل 1

عاجل.. الكويت تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا 25 آذار 2020 11:51 ص

1-1302853

مصر تخصص 5 مستشفيات جديدة لعزل مصابي فيروس كورونا 25 آذار 2020 11:28 ص

1-1302853

لوقف كورونا.. الهند تنفذ أكبر إغلاق في العالم.. وتجبر 1.3 مليار مواطن على البقاء بمنازلهم 25 آذار 2020 11:22 ص

90457c02-4b38-4313-8903-5d9bf36a4eb2_16x9_1200x676

علماء يكتشفون تحورا خطيرا بكورونا.. عشرات الطفرات الجينية 25 آذار 2020 11:18 ص

كورونا في إيران

إيران: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 1934 والإصابات إلى24811 إصابة 24 آذار 2020 04:25 م

كحول مغشوش

تسجيل 69 حالة وفاة في محافظة فارس الإيرانية بسبب الكحول المغشوش 24 آذار 2020 03:27 م

90457c02-4b38-4313-8903-5d9bf36a4eb2_16x9_1200x676

إيطاليا توقف كل الأنشطة الإنتاجية غير الضرورية بسبب كورونا 24 آذار 2020 10:46 ص

النفط

النفط يواصل الهبوط في تعاملات اليوم بسبب ضعف الطلب العالمي بفعل كورونا 24 آذار 2020 10:44 ص

التعليقات