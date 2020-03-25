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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 25 آذار 2020 11:12 ص

حقوق الإنسان النيابية تطالب الحكومة بإطلاق عفو خاص عن السجناء المرضى وكبار السن

مجلس النواب

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الحكومة ومجلس النواب واللجنة القانونية الى دراسة أوضاع السجون العراقية وإطلاق عفو خاص عن المرضى وكبار السن.

  وقالت اللجنة في بيان صحفي "نطالب مجلس النواب والحكومة واللجنة القانونية، بدراسة اوضاع السجون العراقية واطلاق عفو خاص عن المرضى وكبار السن  للمحكومين والموقوفين على ذمة قضايا تكاد تكون بسيطة، باستثناء قضايا الارهاب والمخدرات وتخريب اقتصاد الدولة وما ترتأيه الحكومة وما تراه مناسبا بعد دراسته".

ودعت  رئاسات الاستئناف الى تطبيق قرار مجلس القضاء الاعلى باحالة بعض الموقوفين ممن تتوفر في دعاويهم الكفالة الى اطلاق سراحهم مؤقتا لحين الانتهاء من هذا الوباء الخطير الذي  ينتشر بسرعة في التجمعات البشرية".

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أخر تعديل: الأربعاء، 25 آذار 2020 11:18 ص
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