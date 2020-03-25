قانوني: البرلمان قادر على إعطاء العوائل منحة طوارئ تصل ٢٥٠ ألف دينار

أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن مجلس النواب يحق له التصويت على تخصيص ٢٥٠ ألف دينار لكل عائلة كمنحة طوارئ وفق المادة ٥٩ من الدستور.

وقال التميمي، إن البرلمان يمكنه في ظل هذه الظروف عقد جلسة استثنائية لمناقشة وضع العاملين بالأجر اليومي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن اجورهم، لافتا إلى إن البرلمان يحق له منح كل عائلة ٢٥٠ ألف دينار كمحنة طوارئ وفق المادة ٥٩ من الدستور.

وأضاف أن تلك المنحة توزع حسب البطاقة التموينية ولمدة شهر أو شهرين لحين الخلاص من وباء كورونا الذي عطل جميع العمال، مبينا أن الأموال تخصص من موازنة الطوارئ وتأتي المبادرة من البرلمان او رئيس الجمهورية.