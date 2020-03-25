بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 آذار 2020
آخر الأخبار
التشيك تسحب قواتها من العراق مؤقتا بسبب التهديدات الأمنية وفيروس كورونا القبض على مطلوب وفق المادة ( 4 ) إرهاب شغل اربعة مناصب في عصابات داعش الارهابي بكركوك حكومة إقليم كردستان تخصص ميزانية لدعم مكافحة كورونا في دربندخان القبض على ١٥٤٢ مخالفاً وحجز ٥٥٧ عجلة ودراجة لمخالفتهم الحظر الوقائي في بغداد جمال المحمداوي يقترح توزيع منحة مالية للمتقاعدين الجدد واستقطاعها من رواتبهم حين إنجاز معاملاتهم إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في أربيل تمرير حكومته أو إيجاد بديل أو إبقاء عبد المهدي.. مصير الزرفي معلق على ثلاثة سيناريوهات اذا عرف السبب بطل العجب !! كورونا عربيا.. اتساع رقعة حظر التجوال وعزل ولاية جزائرية و50 إصابة جديدة في العراق اهالي خانقين في ديالى يقدمون نموذجا عاليا للتكاتف الاجتماعي في مواجهة كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 25 آذار 2020 11:07 ص

وزارة الهجرة توزع قرابة 20 ألف حصة إغاثية للأسر النازحة في مخيمات شرق الموصل

الهجرة
وزعت وزارة الهجرة والمهجرين مساعدات إغاثية غذائية وصحية بين النازحين في مخيمات الخازر وحسن شام.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، إن "فرق الإغاثة التابعة لممثلية الوزارة في محافظة اربيل  وزعت (19380) حصة من  المواد الإغاثية منها السلات الغذائية والسلات الصحية بين العائلات النازحة في مخيمات الخازر وحسن شام u2, u3 (٣٧ كم ) شرقي الموصل "  ، موضحا  انه تم " توزيع (6772) حصة من المساعدات للاسر النازحة في مخيم الخازر  ، و(5056) حصة من المساعدات للنازحين في مخيم حسن شام u2 فضلاً عن توزيع (7552) حصة من المساعدات بين النازحين في مخيم حسن شام u3  ".

ولفت جهاكير إلى أن المساعدات تضمنت سلات غذائية وسلات صحية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الوزارة وممثليتها في الاقليم  وبدون انقطاع في مد يد العون لتلك العائلات وتقديم كل الاحتياجات الضرورية لها.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
5e581b744236040e433905ec

حكومة إقليم كردستان تخصص ميزانية لدعم مكافحة كورونا في دربندخان 25 آذار 2020 01:12 م

resizer-2

جمال المحمداوي يقترح توزيع منحة مالية للمتقاعدين الجدد واستقطاعها من رواتبهم حين إنجاز معاملاتهم 25 آذار 2020 12:59 م

499567Image1

إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في أربيل 25 آذار 2020 12:53 م

ديالى

اهالي خانقين في ديالى يقدمون نموذجا عاليا للتكاتف الاجتماعي في مواجهة كورونا 25 آذار 2020 12:22 م

كورونا

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في كركوك 25 آذار 2020 11:59 ص

محافظة ذي قار

في ذي قار .. انتاج الكمامات في المنازل 25 آذار 2020 11:59 ص

90457c02-4b38-4313-8903-5d9bf36a4eb2_16x9_1200x676

وزارة التخطيط: الفئات الفقيرة تكسر قرار حظر التجوال لهذا السبب 25 آذار 2020 11:53 ص

صحة كربلاء

طبيبك في بيتك" .. مبادرة لصحة كربلاء عبر التواصل الاجتماعي 25 آذار 2020 11:49 ص

التعليقات