وزارة الهجرة توزع قرابة 20 ألف حصة إغاثية للأسر النازحة في مخيمات شرق الموصل

وزعت وزارة الهجرة والمهجرين مساعدات إغاثية غذائية وصحية بين النازحين في مخيمات الخازر وحسن شام.



وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، إن "فرق الإغاثة التابعة لممثلية الوزارة في محافظة اربيل وزعت (19380) حصة من المواد الإغاثية منها السلات الغذائية والسلات الصحية بين العائلات النازحة في مخيمات الخازر وحسن شام u2, u3 (٣٧ كم ) شرقي الموصل " ، موضحا انه تم " توزيع (6772) حصة من المساعدات للاسر النازحة في مخيم الخازر ، و(5056) حصة من المساعدات للنازحين في مخيم حسن شام u2 فضلاً عن توزيع (7552) حصة من المساعدات بين النازحين في مخيم حسن شام u3 ".



ولفت جهاكير إلى أن المساعدات تضمنت سلات غذائية وسلات صحية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الوزارة وممثليتها في الاقليم وبدون انقطاع في مد يد العون لتلك العائلات وتقديم كل الاحتياجات الضرورية لها.