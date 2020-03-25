نائب يدعو خلية الأزمة إلى استغلال مبنى المستشفى العسكري في بغداد لحجر المصابين بكورونا

دعـا النائب عن كتلة تيار الحكمة علي البديري، خلية الأزمة الحكومية إلى احتواء وباء كورونا وتوفير مبالغ عاجلة لاستكمال المستشفى العسكري وسط بغداد واستغلاله للحجر الصحي، بدل حالة التخبط في هذا المجال.



وقال البديري في بيان صحفي، إن "الوضع الصحي في مكافحة وباء كورونا ما زال ضمن دائرة الخطورة ولدينا حاجة ماسة الى وجود اماكن بغية استغلالها للحجر الصحي للمصابين بالفايروس او المشتبه بهم"، مبينا ان "هناك بناية تم تصميمها منذ عدة سنين كمستشفى عسكري وسط العاصمة، وتم انفاق ملايين الدولارات عليها، واستكمال النسبة الاكبر منها حيث وصلت الى مراحلها النهائية، وهي بحاجة الى مبالغ قليلة جدا فقط لاغراض التأثيث والامور الخدمية الاساسية"، مبينا ان "الحكومة تعمل في حالة فوضى وعشوائية وهنالك مبادرات تطلق من هنا وهناك لانشاء مراكز صحية او مستشفيات او محاجر ميدانية وغيرها من المبادرات الجيدة ، لكننا بحاجة الى استغلال كل ما لدينا لتوفير بنية قوية لمواجهة هذا الوباء".





وأضاف ، " ان الوقت حان لاستغلال تلك البناية الضخمة والتي تستوعب الاف المصابين، في حال تفشي الوباء لا سامح الله "، داعيا خلية الازمة ووزارة الصحة الى المضي فورا بخطوات توفير المبالغ اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية لاستكمال تلك البناية والاستفادة منها بشكل عاجل وفوري.