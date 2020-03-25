كتلة الاتحاد الوطني تعلن شروط الكتل الكردستانية للتصويت على حكومة الزرفي

أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب، أن تصويت الكتل الكردستانية على الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، بات مرهونا بالاتفاق على عدة ملفات مهمة.



وقالت النائبة الماس فاضل نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إن من أبرز هذه الملفات هي ملفات المادة 140 وتطبيع الاوضاع في كركوك وعموم المناطق المتنازع عليها وملف حصة اقليم كردستان من الموازنة والحقوق الدستورية للإقليم.



وأوضحت فاضل، أن الكتل الكردستانية ليس لديها تحفظ على الاسماء التي يتم تكليفها لتشكيل الحكومة الجديدة، شريطة الاتفاق على دور وثقل الكرد في الكابينة الجديدة، مشيرة الى ان الكتل الكردستانية ستصوت لحكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي إذا ما اتفقت الكتل السياسية الشيعية فيما بينها على دعمه والتصويت له تحت قبة مجلس النواب، والاتفاق على الملفات العالقة.