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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 25 آذار 2020 10:20 ص

كتلة تحالف القوى تدعو إلى صرف راتب شهرين للمتقاعدين لمواجهة أزمة كورونا

رعد-الدهلكي-1
دعت كتلة تحالف القوى العراقية، هيئة التقاعد العامة إلى صرف راتب شهرين للمتقاعدين لتوفير المستلزمات الضرورية في ظل الأزمة الحالية والإجراءات المتبعة لاحتواء وباء كورونا.

وقال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي في بيان صحفي، إن " احتواء وباء كورونا، بحاجة إلى اجراءات استثنائية يتم اتباعها لتقليل الضرر الصحي وبنفس الوقت تقليل الاعباء عن المواطنين"، مشيرا إلى أن "شريحة المتقاعدين تمثل شريحة مهمة وبحاجة إلى عناية خاصة ".

وأضاف أن " الواجب الانساني يستوجب من هيئة التقاعد العامة صرف راتبين لهم وتقسيط المبلغ على الاشهر الاخرى بغية مساعدتهم في توفير المستلزمات الضرورية في مواجهة الازمة"، مبينا  ان "اي خطوات او اجراءات يتم اتباعها لحماية المواطنين من هذا الوباء وتقليل الضغط والعبء عنهم، سنكون من الداعمين بقوة لها داخل مجلس النواب وخارجه".
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