حقوق الإنسان النيابية تدعو إلى دراسة أوضاع السجون بعد تفشي وباء كورونا

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الحكومة العراقية ومجلس النواب واللجنة القانونية إلى دراسة اوضاع السجون العراقية بإطلاق عفو خاص عن المرضى وكبار السن المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا بسيطة نظرا للوضع الاستثنائي بعد تفشي وباء كورونا.



ولفتت اللجنة في بيان إلى استثناء المحكومين بقضايا الارهاب والمخدرات وتخريب اقتصاد الدولة من الاعفاء وبما تراه الحكومة مناسبا بعد دراسته، داعية رئاسات الاستئناف الى تطبيق قرار مجلس القضاء الاعلى بإحالة بعض الموقوفين ممن تتوفر في دعاويهم الكفالة الى اطلاق سراحهم مؤقتا لحين الانتهاء من هذا الوباء الخطير الذي ينتشر بسرعة في التجمعات البشرية.