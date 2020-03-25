البنك المركزي: جمع 44 مليار دينار لصندوق مكافحة وباء كورونا

أعلن البنك المركزي العراقي عن جمع ما قيمته "٤٤ مليار دينار عراقي" ستوظف لأغراض سد النقص بأجهزة التنفس الصناعي، وهو النقص الذي يُسبّب ارتفاع نسب الوفيات، وكذلك لأغراض إجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا .



وأشاد محافظ البنك المركزي بالجهاز المصرفي العراقي وجميع الجهات التي لبت النداء وأسهمت بالتبرع للصندوق الذي دعت إليه وزارة المالية العراقية لمواجهة هذا الوباء الخطير.