نائب كردي يؤكد عدم حصول أي اجتماع رسمي بين الكتل الكردستانية والزرفي

أكد النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم شوشكي، عدم حصول أي اجتماع رسمي بين الكتل الكردستانية وبين المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي حتى الآن.



وأوضح شوشكي في تصريح صحفي، "لا يوجد حتى الآن أي اجتماع رسمي للكتل الكردستانية مع الزرفي ، إلا أنه توجد لدى الاكراد مطالب دستورية وليست مطالب شخصية يمكن المساومة عليها مقابل التصويت لشخصية المكلف".



وأضاف أن "إقليم كردستان يطالب باستحقاقاته وفقاً لما هو منصوص عليها في الدستور العراقي"، مشيرا إلى أن "الكتل الكردستانية لن تتفاوض مع المكلف بتشكيل الحكومة بخصوص المطالب".



وأكد شوشكي أنه "تم خلال الحوارات السابقة التوصل إلى أهم المطالب المشروعة للإقليم ، و تم تدوين المطالب في تلك الفترة ".

