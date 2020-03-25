برلمانية سابقة تطالب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة بالتبرع برواتبهم للشهرين المقبلين

طالبت عضو مجلس النواب السابق النائبة المستقلة عتاب الدوري الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة بالتبرع برواتبهم للشهرين المقبلين لمكافحة تفشي فايروس كورونا.



وقالت في بيان صحفي، إن الظروف التي تمر بها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا أثرت بشكل واضح على أصحاب الدخل المحدود وأصحاب العمل اليومي بشكل خاص والموظفين بشكل عام لما يتحملوه من مسؤوليات حياتية كثيرة.



وأضافت الدوري، أن على الحكومة النظر إلى هذا الامر بمنظور وطني انساني من خلال خطوات وطنية لسد العجز والحاجة الى المال عبر خطوات تبرع من أصحاب الرواتب العليا من رئاسات ودرجات خاصة ان كانوا في الخدمة او متقاعدين.



وشددت على أهمية هذا الأمر والذي سيوفر كثيرا من احتياجات خلية الأزمة الخاصة لمكافحة الفيروس في بغداد والمحافظات دون الحاجة إلى العمل على خطوات مستعجلة تضر الناس بدلا من نفعهم وحمايتهم بظرفهم الحرج الحالي.