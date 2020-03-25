الحكيم يقرر تعليق الأنشطة السياسية لتيار الحكمة وتوجيه الجهود لمواجهة كورونا

أعلن زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، تعليق الأنشطة السياسية للتيار كافة، وتوجيه الجهود لمواجهة كورونا.



وقال الحكيم في بيان صحفي، "أدراكا لحراجة الموقف الذي يمر به العراقيون وايماناً بضرورة تعبئة كل الجهود لتجاوز هذه المحنة، اعلن تعليق كافة الانشطة السياسية لتيار الحكمة الوطني وتوجيه كل جهود التيار وقياداته للمشاركة في الحملة الشعبية التي يقوم بها الخيرون من كل اطياف العراق لمقاومة جائحة كورونا".



وكان الحكيم، أعلن الثلاثاء، وضع قاعات وشباب التيار تحت تصرف خلية الأزمة المركزية لمواجهة فايروس كورونا.