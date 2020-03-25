بارزاني يبحث مع مسؤول أمريكي هاتفيا سبل مساعدة إقليم كردستان في مكافحة كورونا

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مع مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والولايات المتحدة الأمريكية.



واستعرض الجانبان ، بحسب بيان لحكومة الإقليم، الإجراءات التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل مساعدة الإقليم من قبل الولايات المتحدة في هذا الجانب.



وجرى في المكالمة الهاتفية بحث الإصلاحات التي تواصل حكومة إقليم كردستان تنفيذها على أرض الواقع، كما تمت مناقشة سبل تعزيز الاستثمار الأمريكي والتجارة في إقليم كردستان.