نائب: خارطة العالم ستتغير بعد "كورونا" والحكومات اليوم تجني ثمار سياساتها الخاطئة تجاه شعوبها

أكد رئيس كتلة "الوطن أولا" النيابية الدكتور محمد إقبال الصيدلي، أن وباء كورونا كشف الكثير من الخفايا على مستوى العالم إجمع، مشيراً إلى :"أن الحكومات كافة تجني اليوم ثمار سياساتها الخاطئة تجاه شعوبها".



وقال الصيدلي في تصريح صحفي :"إن تغافل الحكومات عن انفاق ملايين الدولارات لضمان امنها غذائياً وتجارياً وصناعياً اوقعها في فخ انفاق المليارات الآن على وقاية شعوبها وتوفير احتياجاتها"، مضيفاً :" ان الخسارة غدت مضاعفة بعدم تشغيل المواطنين، ونقل الصناعات الى الدول ذات العمالة الرخيصة، فضلاً عن اخراج العملة الصعبة التي تعتبر اساس الرصيد الاقتصادي الضامن لرفاهية الشعوب".



وعبر الصيدلي عن قناعته بأن العالم بحاجة لإعادة النظر بهذه السياسات، واعتماد رؤى وبرامج جديدة تتناسب مع مرحلة ما بعد كورونا ، التي ستشهد اعادة حتمية في تشكيل الانظمة السياسية وفي ترتيب الاولويات.