تقرير| عبر "ماهان" كيف انتقل كورونا من إيران للعالم.. تفاصيل مذهلة كشفها بومبيو

رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بقوة، على أكاذيب خامنئي ومزاعمه، والتي حاول ان يداري بها نكبة إيران في كورونا وانكشافه أمام الشعب الإيراني. وقال بومبيو: إن خامنئي يكذب في ادعاءاته بخصوص كورونا، وبالتحديد في اتهاماته الهوجاء لواشنطن بنشر الوباء.

فخامنئي وإيران هى من عممت نشر وباء كورونا على العالم عن طريق رحلات شركة ماهان الإيرانية والتي لم تتوقف طوال فترة اشتداد الوباء في الصين.

وعبر 55 رحلة جوية في ذروة الوباء سيرت إيران رحلات جوية إلى الصين وعبر هذه الرحلات الى العديد من العواصم العالمية انتشر الوباء في مدريد وروما وبرشلونة وميلانو وبرلين وباريس..

وكان قد رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، والذي اتهم فيها واشنطن بنشر فيروس كورونا المستجد لاستهداف الشعب الإيراني مشيرا إلى أن طهران أبقت 55 رحلة مفتوحة مع ووهان، ما ساهم في تفشي المرض على أراضيها.

وأصدر بومبيو بيانا انتقد فيه خامنئي وطريقة تعامل النظام الإيراني مع فيروس "Covid19" بشدة، وجاء البيان تحت عنوان "كذب خامنئي بشأن فيروس ووهان يضع حياة الناس في خطر"، مشيرا إلى أن "الفبركات" الإيرانية عرضت الشعب الإيراني والشعوب الأخرى حول العالم لـ"خطر عظيم".



وروج خامنئي أكاذيب للولايات المتحدة باختراع فيروس كورونا وتصديره للعالم، وشكك بمنح الثقة لأمريكا في عملية إيجاد دواء للفيروس، لافتا إلى أن واشنطن خلقت هذا المرض لاستهداف الشعب الإيراني.

وشدد بومبيو أن إيران لم تتعامل مع تفشي الفيروس بالحزم الكافي ولم تتحل بالشفافية في عملية الإعلان عن عدد المصابين بهذا المرض والوفيات الناجمة عنه على أراضيها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: تجاهل النظام الإيراني التحذيرات المتكررة من مسؤولي الصحة التابعين له، وأنكر حالة الوفاة الأولى الناجمة عن الفيروس لمدة لا تقل عن 9 أيام، ويواصل النظام الكذب على الشعب الإيراني بشأن أعداد الإصابات والوفيات، وهي للأسف أكثر مما يعترف به النظام..

وأضاف بومبيو قائلا إن النظام الإيراني رفض مساعدة أمريكية للتعامل مع الجائحة، وقال: رفض خامنئي هذا العرض لأنه يعمل بلا كلل على اختراع نظريات المؤامرة واعتبار الإيديولوجيا أولوية على حساب الشعب الإيراني.

ويُظهر تقرير إيراني، أن شركة طيران ماهان استمرت في تشغيل الرحلات إلى بكين وشانغهاي وجوانجو وشنجن من 7 فبراير إلى 23 فبراير حيث قامت الشركة بتشغيل 55 رحلة ذهاب وعودة على الأقل مع الصين خلال هذه الفترة.

وفي 23 فبراير الماضي، دعت المحامية الإيرانية، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، إلى محاكمة حميد عرب نجاد، الرئيس التنفيذي لشركة خطوط "ماهان" الإيرانية، بتهمة نقل فيروس كورونا إلى البلاد لعدم وقف الرحلات من وإلى الصين رغم كل التحذيرات.

وذكرت أنه بينما أوقفت دول العالم الرحلات إلى الصين، اجتمع حميد عرب نجاد مع السفير الصيني في إيران ووعده بأن شركة طيران ماهان ستواصل رحلاتها إلى الصين.

وسجلت إيران 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 1934 وفاة، بحسب إحصاء رسمي من وزارة الصحة الإيرانية، وأكد مسؤول بوزارة الصحة، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 24811 إصابة بالفيروس. ورغم ضخامة الأرقام الرسمية المعلنة إلا أنها تفصلها فجوة كبيرة عن الإحصائيات التي تعلنها المعارضة عن عدد الوفيات.

وفي هذا السياق، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" بوفاة 4358 شخصا من جراء فيروس كورونا في كافة أنحاء البلاد حتى الثلاثاء. هذا وتشير نتائج مجموعة عمل "علم الأوبئة" التابعة لوزارة الصحة الإيرانية حول فيروس كورونا إلى أنه "بحلول النصف الثانی من شهر مایو سیكون عدد المصابين الإيرانيين بكورونا نحو 811 ألف شخص على الأقل، ويمكن أن يصل العدد إلى مليون و160 ألف إيراني على الأكثر.

وأكد نائب رئيس جامعة تبريز للعلوم الطبية، روزبه رجائي، أنه توجد بالفعل أضعاف الإحصاءات الرسمية من الإصابات والناقلين للفيروس في أوساط المجتمع.