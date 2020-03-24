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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 05:18 م

الازمة النيابية : هذا ما يجب ان تفعله وزارة التجارة

غيداء كمبش


حذرت خلية الازمة النيابية من :" ان ملايين العراقيين اقتربوا من ازمة انسانية خانقة ستتفاقم خلال الايام المقبلة "، داعية الى تدخل وزارة التجارة.

وقالت عضو الخلية غيداء  كمبش في  تصريح صحفي :" ان نسبة الفقراء  في العراق مرتفعة جدا وفق بيانات وزارة التخطيط ، واغلبهم يعتمد على مهن حرة باجور متواضعة جدا لتأمين لقمة الخبز" ، مبينة :" ان حظر التجوال الشامل ، رغم ضرورته القصوى في مواجهة وباء عالمي ، الا انه سيقربنا من ازمة انسانية خانقة ستحاصر الملايين خلال الايام المقبلة لعدم قدرة الكثيرين على تأمين المواد الغذائية ".

واضافت كمبش:" ان الوقت حان لوزارة التجارة من اجل ضخ المواد الغذائية الاساسية من خلال نافذة البطاقة التموينية ولمدة لاتقل عن 3 اشهر من اجل توفير خزين غذائي للاسر الفقيرة والنازحة والمتعففة ، ودفعها للالتزام والبقاء في منازلها وتطبيق الحظر الشامل ".

واوضحت :" ان المبادرات التطوعية لدعم الفقراء خطوة هامة ومميزة ، لكنها لايمكنها تغطية حاجة ملايين الاسر ، خاصة في المناطق المحررة التي تعاني من معدلات فقر تتجاوز حاجز الـ 50 % ".

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