الازمة النيابية : هذا ما يجب ان تفعله وزارة التجارة



حذرت خلية الازمة النيابية من :" ان ملايين العراقيين اقتربوا من ازمة انسانية خانقة ستتفاقم خلال الايام المقبلة "، داعية الى تدخل وزارة التجارة.



وقالت عضو الخلية غيداء كمبش في تصريح صحفي :" ان نسبة الفقراء في العراق مرتفعة جدا وفق بيانات وزارة التخطيط ، واغلبهم يعتمد على مهن حرة باجور متواضعة جدا لتأمين لقمة الخبز" ، مبينة :" ان حظر التجوال الشامل ، رغم ضرورته القصوى في مواجهة وباء عالمي ، الا انه سيقربنا من ازمة انسانية خانقة ستحاصر الملايين خلال الايام المقبلة لعدم قدرة الكثيرين على تأمين المواد الغذائية ".



واضافت كمبش:" ان الوقت حان لوزارة التجارة من اجل ضخ المواد الغذائية الاساسية من خلال نافذة البطاقة التموينية ولمدة لاتقل عن 3 اشهر من اجل توفير خزين غذائي للاسر الفقيرة والنازحة والمتعففة ، ودفعها للالتزام والبقاء في منازلها وتطبيق الحظر الشامل ".



واوضحت :" ان المبادرات التطوعية لدعم الفقراء خطوة هامة ومميزة ، لكنها لايمكنها تغطية حاجة ملايين الاسر ، خاصة في المناطق المحررة التي تعاني من معدلات فقر تتجاوز حاجز الـ 50 % ".



