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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 05:02 م

كيف يخلق فايروس كورونا فوارق طبقية في المجتمع العراقي ؟

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توقع  الخبير الاقتصادي وسام التميمي ان يعاني العراق في الاشهر المقبلة من ازمة مالية خانقة  نتيجة انخفاض اسعار النفط الى مادون 25 دولاراً للبرميل، لافتا الى :" ان حظر التجوال المفروض جراء كورونا سيتسبب بظهور فوارق طبقية ، على الحكومة تداركها وضمان توزيع الثروات بشكل عادل على المواطنين ".

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان  العراق سيعاني من ازمة مالية كبيرة  في حال استمرار انخفاض اسعار النفط الى مابعد شهر نيسان/ ابريل  المقبل ".

واشار الى :" ان وباء كورونا اسهم في خفض اسعار النفط ، اضافة الى ان هذا الوباء سيتسبب بظهور فوارق طبقية ، خاصة بعد فرض حظر التجوال، حيث لا تتمكن بعض الشرائح من توفير لقمة العيش لعوائلها، وهو مايتطلب توفير جزء من عائدات النفط وتوزيعه على (الكسبة) واصحاب الاعمال الحرة التي توقفت جراء حظر التجوال".

ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة الى :"  ان تضغط على نفقاتها ، وخاصة التشغيلية ، وتأجيل المشاريع الاستثمارية لمواجهة كورونا وضمان منح مبالغ مالية للعوائل الفقيرة".

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