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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 04:59 م

مختلق الخلافات يدعو الى تركها !

مختار الموسوي

دعا  تحالف "الفتح"  بزعامة هادي العامري  الى  ترك الخلافات السياسية جانبا والتركيز على كيفية تخليص الشعب العراقي من فايروس كورونا.

وقال النائب عن التحالف مختار  الموسوي في تصريح  صحفي :"  ان  العراق يعيش اياما عصيبة ، خاصة انه لايمتلك امكانيات لمواجهة  فايروس كورونا المستجد بعد تفشيه بشكل كبير في عدد من الدول المحيطة به ".

واضاف :" ان  الطبقة السياسية  يجب ان تصب اهتمامها على ما يواجهه العراق من وباء وترك الخلافات جانبا والتركيز على كيفية تخليص الشعب العراقي من الوباء العالمي ".

يذكر ان تحالف"الفتح" يقف في مقدمة جبهة المعارضة لتمرير رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في مجلس النواب ..

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