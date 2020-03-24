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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 24 آذار 2020 04:30 م

إصابة صحفيين عراقيين بفايروس كورونا

كورونا-العراق
أعلن نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، إصابة صحفيين اثنين بفايروس كورونا في العراق.

وقال اللامي في تغريدة على "تويتر"، "إصابة 2 من الصحفيين العراقيين بفيروس كورونا احدهما من صحفيي النجف كان يعالج خارج العراق من مرض خطير اخر ليصاب لاحقاً بالوباء".

وأضاف "عذراً لعدم ذكر اسميهما احتراماً للخصوصية حفظ الله جميع الصحفيين وعوائلهم وأبناء الشعب العراقي الكريم والعالم أجمع".
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