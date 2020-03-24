أعلنت وكالة "إيران انترناشيونال"، تسجيل 69 حالة وفاة في محافظة فارس الإيرانية بسبب الكحول المغشوش.



ونقلت الوكالة عن رئيس قسم الطوارئ في محافظة فارس الإيرانية، ، محمد جواد مراديان، القول إنه "حتى صباح اليوم الثلاثاء، لقي 69 شخصا حتفهم في المحافظة بسبب التسمم بالكحول المغشوش".



وفي حين باتت إيران إحدى بؤر تفشي وباء كورونا كدولة ثالثة على مستوى العالم بعد الصين وإيطاليا، ورغم حاجتها الملحة للإنفاق على القطاع الصحي للسيطرة على تفشي الفيروس، أظهرت الميزانية السنوية للعام الإيراني الجديد الذي سيبدأ في 21 آذار، أن الإنفاق على مؤسسات تصدير الثورة، ومنها المعاهد الدينية، أخذت حصة كبيرة على حساب قطاع الصحة.



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