رغد صدام حسين تدعو العراقيين لمساندة الأردن

دعت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي السابق، اليوم الثلاثاء، العراقيين المتواجدين في الأردن إلى مساعدة هذا البلد لما "يمر بظرف مالي صعب" بسبب تفشي فيروس كورونا.



وقالت في بيان اليوم "يمر الأردنيون اليوم بظرف صعب، وكنت اسمع دوما من العراقيين الذين يعيشون فيه ان البلد بلدنا وسنكون مع اخوتنا الأردنيين دوما، فاليوم جاء دورنا كي نرد لهم وقفتهم معنا، ولا شك عندي أنكم اهل المواقف المشهودة، فالإنسان موقف".



وأضافت أن "الأردن يمر بظرف مالي صعب بسبب وباء كورونا".



وتابعت صدام حسين بالقول "اليوم اناشد اهلي من العراقيين في الأردن - من استطاع منهم بالطبع - وكلا حسب قدراته أن يتبرع في هذه الظروف الصعبة لمساندتهم".