بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 24 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 24 آذار 2020 03:09 م

غموض الوضع السياسي في العراق.. ومراقبون يتساءلون: هل ينجح الزرفي فى تشكيل الحكومة الجديدة؟

الزرفي

أشعل اختيار الرئيس برهم صالح، لعدنان الزرفي رئيسا جديدا للوزراء، حالة انقسام كبيرة داخل التكتلات السياسية العراقية، حيث اعتبر البعض من الأحزاب السياسية العراقية، طريقة اختيار الزرفي بأنها تجاوزت كافة الأحزاب والشارع.

وعلق مقتدى الصدر زعيم "التيار الصدري"، على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، داعيا إلى عدم تدخل دول الجوار في آلية اختيار المكلف.

وقال مقتدى الصدر في رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر": إنه سواء أَكان المرشح وفق الضوابط أم لم يكن كذلك، فهذا أمر راجع لنا نحن العراقيين لا غير، وسواء كانت آلية اختياره صحيحة، أم لم تكن، فهذا شأن عراقي بحت".

من جانبه، أكد المحلل السياسي المصري الدكتور طارق فهمى، أن عدنان الزرفي، رئيس الوزراء المكلف، يتجه إلى الابتعاد عن المحاصصة والحزبية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد تكليفه من قبل الرئيس برهم صالح بتشكيل الحكومة، موضحا أن عدنان الزرفي يصر على تشكيل حكومة تكنوقراط تضم خبراء لا ينتمون لأحزاب سياسية.

وأضاف، أن رئيس وزراء العراق الجديد يواجه تحديات ضخمة على رأسها رفض بعض التكتلات السياسية العراقية له خلال الفترة الراهنة وهو ما سيزيد الأعباء عليه، خاصة أن رفض التكتلات السياسية سيزيد المشهد العراقي تعقيدا كبيرا خلال الفترة الراهنة.

ولفت فهمى، إلى أن الوضع السياسي في العراق غامض للغاية، متوقعا أن يفشل عدنان الزرفي في تشكيل حكومته الجديدة حال أصرت القوى السياسية العراقية على رفضها للمشاركة ودعم حكومته، وهو ما سيمثل تحدى من جانب تلك القوى العراقية لاختيارات الرئيس برهم صالح.

بينما دعت الجبهة التركمانية، رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي، إلى أن ينهج نهج محمد توفيق علاوي.

وقال نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، إن "الجبهة التركمانية تؤيد تشكيل الحكومة ولا تريد ضياع مزيد من الفرص؛ كون البلد يعاني كثيراً من الأزمات التي تستدعي وجود حكومة كاملة الصلاحيات وليست حكومة تصريف أعمال".

وأضاف توران، أن "التحديات التي تواجه البلاد مثل تحدي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وما ترتب عليها حتى الآن وما سيترتب عليها خلال المستقبل القريب من أزمة خطيرة في عموم البلاد، تتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة".

وتابع، أن "الجبهة تدعم الحكومة التي ينوي الزرفي تشكيلها، وليست لديها شروط مسبقة سوى أننا ندعوه إلى أن ينهج نهج محمد توفيق علاوي الذي كان عازماً على احتواء الجميع؛ بمن فيهم التركمان".

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