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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 24 آذار 2020 01:57 م

صحة الرصافة: شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا

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صحة الرصافة: شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا






اعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، عن شفاء حالتين جديتين من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا.
وقال الساعدي في بيان ان "الحالة الاولى هي لامراة بعمر ٥٠ سنة من اهالي الشعب والثانية امرأة بعمر ٣٩ من منطقة الزعفرانية.
واضاف ان"الحالتين بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجرت لهما مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى.
واوضح ان "العدد الاجمالي لجميع الحالات التي اكتسبت الشفاء بلغ ١٣ حالة في جانب الرصافة
ودعا الساعدي جميع المواطنين الى "مراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال ظهور اعراض المرض للتأكد من الاصابة من عدمها وضمان عدم نقل العدوى للأخرين.
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