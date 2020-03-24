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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 24 آذار 2020 01:55 م

اربيل تقرر منع تجوال المواطنين (المشاة) في عموم المحافظة

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اربيل تقرر منع تجوال المواطنين (المشاة) في عموم المحافظة




اصدرت محافظة اربيل، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال في المحافظة، فيما توعدت المخالفين باشد العقوبات القانونية.
وقالت المحافظة في بيان ، انه "التزاماً بقرار وزارة الداخلية لحكومة اقليم كردستان بمنع التجوال الى الاول من نيسان المقبل، عقد في ديوان محافظة اربيل أجتماعاً برئاسة المحافظ فرصت صوفي"، مبينة انه "تم بحث إجراءات جديدة لغرض مجابهة انتشار فايروس كورونا في عموم المحافظة.
 
واضافت انه "بعد نقاشات جدية لأعضاء الغرفة وبأمر من المحافظ اربيل تقرر ما يلي:
 
 _بعد قرار منع التجوال لسير العربات، قُرِرَ منع تجوال المواطنين (المشاة) في عموم محافظة اربيل بما فيها الأقضية و النواحي و مركز المدينة.
 
 _يستثني المواطن من منع الخروج في حالة سد حاجياته من المواد الغذائية في الذهاب الى الماركيتات و المخابز.
 
_على المحلات والدكاكين والمخابز الالتزام بتعليمات والشروط الصحية.
 
 _تنفيذ هذه الاجراءات ستبدأ من يوم الثلاثاء الـ24 من اذار الحالي الى الاول من نيسان المقبل.
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