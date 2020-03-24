محافظ ديالى يتهم بعض الجهات بمحاولة خرق قرارات خلية الازمة بشان حظر التجوال







اتهم محافظ ديالى، مثنى التميمي بعض الجهات التي تحاول خرق قرارات خلية الازمة في المحافظة .



وقال التميمي في شريط مصور نشر عبر صفحته الفيسبوك هناك من يسعى لخرق الحظر، وهناك شخصيات تدعي لها الإمكانية في تجاوز الأجهزة الأمنية، إضافة الى وجود ضغط على بعض السيطرات وعلى منتسبي الأجهزة الأمنية المتواجدين في السيطرات".



واضاف: "لن نسمح بهذا التجاوز وهذا موضوع معيب، وأمر لا يناسب طبيعة أبناء المحافظة، وطبيعة الناس الأشداء الذين عرفتهم السنوات السابقة ببطولاتهم وتضحياتهم".



وأشار الى أن "المواطن الغيور الذي تهمه سلامة أبناء محافظته، عليه أن يكون من الناس السباقين في الالتزام بقرار حظر التجوال، ولا تهمه عناوين وظيفية أو عشائرية، أو أي جهة تستطيع او لديها الإمكانية في تجاوز الحظر الذي فرضته خلية الأزمة".