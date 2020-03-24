اعلنت صحة اقليم كردستان عن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل، بينهم طفل عمره سنة واخر عمره تسع سنوات مع ثلاث نساء ورجل واحد. وارتفع بذلك مجموع الاصابات في عموم كردستان الى ٩١ حالة. Copy أخبار متعلقة إحصاءات فيروس كورونا في العراق: 266 إصابة و23 وفاة و62 حالة تعافي الصحة: تشخيص ٣٣ حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد 18 إصابة بكورونا في عُمان .. وارتفاع حالات الشفاء بالكويت تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا في الرصافة الصحة تعلن تسجيل ست إصابات جديدة بفايروس كورونا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أربيل