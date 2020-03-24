



اعلنت صحة اقليم كردستان عن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل، بينهم طفل عمره سنة واخر عمره تسع سنوات مع ثلاث نساء ورجل واحد.



وارتفع بذلك مجموع الاصابات في عموم كردستان الى ٩١ حالة.