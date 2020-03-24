الموارد المائية : اكثر من 4000 متر مكعب بالثانية تدخل الى سد الموصل



اعلنت وزارة الموارد المائية، عن ارتفاع تصاريف المياه الداخلة الى سد الموصل الى اكثر من 4 الاف متر مكعب بالثانية جراء الامطار والسيول، مؤكدة وجود فراغ خزني كبير لاستيعاب كميات المياه.



وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب في تصريح صحفي :" ان تصاريف المياه في محافظة نينوى مابعد سد الموصل ارتفعت الى 1500 متر مكعب بالثانية وهي كميات كبيرة وجيدة مع امكانية الاستفادة منها ".



واضاف :" ان قسما من المياه حول باتجاه سد الموصل ، والتي عبرت نينوى وجهت باتجاه بحيرة الثرثار ، فضلا عن تصريف كميات منها باتجاه الانهر الفرعية ".



واوضح المتحدث :" ان كميات تصاريف المياه الداخلة لسد الموصل تجاوزت 4000 متر مكعب بالثانية وهي كميات جيدة " ، مشيرا الى :" ان هناك فراغا خزنيا بسد الوصل ووضع السد مستقر ولاوجود لاي مخاوف عليه".



ف.ا