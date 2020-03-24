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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 12:07 م

الموارد المائية : اكثر من 4000 متر مكعب بالثانية تدخل الى سد الموصل

سد الموصل

اعلنت وزارة الموارد المائية، عن ارتفاع تصاريف المياه الداخلة الى سد الموصل الى اكثر من 4 الاف متر مكعب بالثانية جراء الامطار والسيول، مؤكدة وجود فراغ خزني كبير لاستيعاب كميات المياه.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب  في تصريح صحفي :" ان تصاريف المياه في محافظة نينوى مابعد سد الموصل ارتفعت الى 1500 متر مكعب بالثانية وهي كميات كبيرة وجيدة مع امكانية الاستفادة منها ".

واضاف :" ان قسما من المياه حول باتجاه سد الموصل ، والتي عبرت نينوى وجهت باتجاه بحيرة الثرثار ، فضلا عن  تصريف كميات منها باتجاه الانهر الفرعية ".

واوضح  المتحدث :" ان كميات تصاريف المياه الداخلة لسد الموصل تجاوزت 4000 متر مكعب بالثانية وهي كميات جيدة " ، مشيرا الى :" ان هناك فراغا خزنيا بسد الوصل ووضع السد مستقر ولاوجود لاي مخاوف عليه".

ف.ا
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