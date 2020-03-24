نائب شبكي : المعترضون مصممون على عدم منح الثقة لحكومة عدنان الزرفي



اكد النائب المستقل عن كوتا الشبك ضمن تحالف الفتح قصي عباس :" ان التصدي لانتشار وباء كورونا قلل من مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة " ، فيما بين :" ان الكتل المعترضة مصممة على عدم السماح بتمرير الكابينة الوزارية للمكلف عدنان الزرفي ".



وقال عباس في تصريح صحفي :" ان حكومة تصريف الاعمال وكل مؤسسات الدولة منشغلة بالتصدي لانتشار وباء كورونا ، وهذا الامر قلل من وتيرة المباحثات حول مسالة تشكيل الحكومة، لكننا نعتقد ان هذه المباحثات ستكثف في الاسبوع الاخير من المهلة المحددة للزرفي لتشكيل حكومته".



واضاف :" ان الكتل المعترضة مصممة على عدم السماح بتمرير هذه الحكومة، بل نتوقع انضمام كتل اخرى الى صف المعارضين ونتوقع ان تنتهي مهلة الشهر ، دون ان يتوصل الفرقاء الى توافقات لتمرير حكومة الزرفي ، وبالتالي سيتم اللجوء الى ترشيح شخصية تكون اقل جدلية من سابقيه".



واشار الى :" ان اية شخصية يتم تكليفها لن تستطيع ايجاد حلول جذرية للواقع ، خصوصا في ظل التراجع الكبير لاسعار النفط وتفشي هذا الوباء الخطير ".



ف.ا