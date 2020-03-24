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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 11:43 ص

الزرفي : لن امضي الا بتوافق جميع الاطراف

عدنان الزرفي

اكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، انه لن يمضي في مهمته الا بتوافق جميع الاطراف والمكونات، مشيرا الى انه بدأ مشاوراته بخصوص تشكيل حكومته.

ووصف  الزرفي  حكومته المقبلة بانها  :"  حكومة  ازمة نظراً لطبيعة التحديات التي تواجهها والتي تتطلب مشاركة الجميع فيها " مبينا :"  ان مهمتها سوف تكون سنة فقط يتم خلالها الاعداد لاجراء انتخابات مبكرة ".

واوضح في تصريح صحفي :" ان قرار اجراء الانتخابات المبكرة ليس قراراً حكومياً فقط ،  بقدر ما هو قرار سياسي يتعلق بطبيعة استعدادات الكتل والقوى السياسية لاجراء مثل هذه الانتخابات، وبالتالي فانه في حال طلبت مني الكتل السياسية اجراءها في غضون 3 اشهر، فانني سوف اكون مستعداً لذلك ".

وتابع  رئيس الوزراء المكلف :" بصرف النظر عن المواقف، فانني لن امضي الا بتوافق جميع الاطراف والمكونات، لانني اريد حكومة يشارك فيها الجميع".

ف.ا
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