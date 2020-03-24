إحصاءات فيروس كورونا في العراق: 266 إصابة و23 وفاة و62 حالة تعافي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتوزعت الاحصائية كالتالي:

بغداد: إصابات ١٠١ وفيات 9 شفاء ٢٩

السليمانية: إصابات ٦١ وفيات ٢ شفاء ٢٢

النجف: ٢٦. وفيات (١) شفاء (٤)

كربلاء: ١٦ وفيات (٤) شفاء (٢)

أربيل: إصابات ٢٢

البصرة: إصابات ٢١ وفيات ٥

كركوك: إصابات ٧ شفاء ٦

بابل: إصابات ٦ وفيات ٢

واسط: إصابات ٦ وفيات ١ شفاء ٢

ديالى: إصابات ٦ شفاء ٣ وفيات ١

الديوانية: إصابات ٣

دهوك: إصابات ٢

ميسان: ٢ شفاء ١ وفاة

وعليه ميسان ولا حالة بالوقت الحالي

الأنبار: ١ شفاء

وعليه ولا حالة بالوقت الحالي

المثنى: إصابات ٥ شفاء واحد

ذي قار: ٣ إصابات واحد وفيات ٢ شفاء

نينوى: ٥ إصابات