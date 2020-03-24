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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 24 آذار 2020 11:36 ص

إحصاءات فيروس كورونا في العراق: 266 إصابة و23 وفاة و62 حالة تعافي

كورونا-العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتوزعت الاحصائية كالتالي:

بغداد: إصابات ١٠١ وفيات 9 شفاء ٢٩
السليمانية: إصابات ٦١ وفيات ٢ شفاء ٢٢
النجف: ٢٦. وفيات (١) شفاء (٤)
كربلاء: ١٦ وفيات (٤) شفاء (٢)
أربيل: إصابات ٢٢
البصرة: إصابات ٢١ وفيات ٥
كركوك: إصابات ٧ شفاء ٦
بابل: إصابات ٦ وفيات ٢
واسط: إصابات ٦ وفيات ١ شفاء ٢
ديالى: إصابات ٦ شفاء ٣ وفيات ١
الديوانية: إصابات ٣
دهوك: إصابات ٢
ميسان: ٢ شفاء ١ وفاة
وعليه ميسان ولا حالة بالوقت الحالي
الأنبار: ١ شفاء
وعليه ولا حالة بالوقت الحالي
المثنى: إصابات ٥ شفاء واحد
ذي قار: ٣ إصابات واحد وفيات ٢ شفاء
نينوى: ٥ إصابات

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