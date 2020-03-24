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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 11:34 ص

نائب : حكومة تصريف الاعمال ارتكبت مخالفات دستورية

باسم خشان

كشف النائب المستقل باسم خشان، عن وجود مخالفات دستورية ارتكبتها حكومة تصريف الاعمال اليوميةنائب : حكومة تصريف الاعمال ارتكبت مخالفات دستورية، مشيرا الى ابرام الكثير من العقود خلال فترة تصريف الاعمال ، مايتوجب  المحاسبة القانونية .

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان حكومة تصريف الاعمال ارتكبت مخالفات دستورية يجب ان تحاسب عليها وفقا للقانون ، خاصة ان هناك ضوابط ومحددات لايمكن تجاوزها في حال اصبحت الحكومة  لتصريف اعمال يومية ".

واضاف :" ان الكثير من العقود تم ابرامها في عهد حكومة تصريف الاعمال ، وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يمنع ابرام اي عقود خلال هذه الفترة ".

وبين :" ان ابرام العقود في فترة تصريف الاعمال يمثل هدرا للمال العالم ، يجب ان يحاسب المسؤول عنه امام القضاء".

ف.ا
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