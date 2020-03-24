نائب : حكومة تصريف الاعمال ارتكبت مخالفات دستورية

كشف النائب المستقل باسم خشان، عن وجود مخالفات دستورية ارتكبتها حكومة تصريف الاعمال اليوميةنائب : حكومة تصريف الاعمال ارتكبت مخالفات دستورية، مشيرا الى ابرام الكثير من العقود خلال فترة تصريف الاعمال ، مايتوجب المحاسبة القانونية .
وقال خشان في تصريح صحفي :" ان حكومة تصريف الاعمال ارتكبت مخالفات دستورية يجب ان تحاسب عليها وفقا للقانون ، خاصة ان هناك ضوابط ومحددات لايمكن تجاوزها في حال اصبحت الحكومة لتصريف اعمال يومية ".
واضاف :" ان الكثير من العقود تم ابرامها في عهد حكومة تصريف الاعمال ، وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يمنع ابرام اي عقود خلال هذه الفترة ".
وبين :" ان ابرام العقود في فترة تصريف الاعمال يمثل هدرا للمال العالم ، يجب ان يحاسب المسؤول عنه امام القضاء".
ف.ا