نائب : حكومة تصريف الاعمال ارتكبت مخالفات دستورية



كشف النائب المستقل باسم خشان، عن وجود مخالفات دستورية ارتكبتها حكومة تصريف الاعمال اليوميةنائب : حكومة تصريف الاعمال ارتكبت مخالفات دستورية، مشيرا الى ابرام الكثير من العقود خلال فترة تصريف الاعمال ، مايتوجب المحاسبة القانونية .



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان حكومة تصريف الاعمال ارتكبت مخالفات دستورية يجب ان تحاسب عليها وفقا للقانون ، خاصة ان هناك ضوابط ومحددات لايمكن تجاوزها في حال اصبحت الحكومة لتصريف اعمال يومية ".



واضاف :" ان الكثير من العقود تم ابرامها في عهد حكومة تصريف الاعمال ، وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي يمنع ابرام اي عقود خلال هذه الفترة ".



وبين :" ان ابرام العقود في فترة تصريف الاعمال يمثل هدرا للمال العالم ، يجب ان يحاسب المسؤول عنه امام القضاء".



ف.ا