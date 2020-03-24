القوات الأمنية تحبط هجمات بقتل ثلاثة انتحاريين في الموصل

قالت خلية الإعلام الأمني، إن القوات الأمنية قتلت 3 انتحاريين في كمين جنوبي مدينة الموصل في محافظة نينوى.



وقالت الخلية في بيان اليوم، إنه وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من قيادة عمليات نينوى، تتمكن من قتل ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة.



وأضاف البيان، أن هذه العملية جاءت بواسطة إطلاق النار المباشر عليهم بعد نصب كمين محكم لهم في قرية صلبي جنوب غربي القيارة.

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