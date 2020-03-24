الداخلية تعلن حجز وتغريم أصحاب 19 ألف سيارة منذ فرض حظر التجوال

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن تغريم وحجز 19 الف عجلة في عموم البلاد منذ بدء قرار حظر التجوال، مشيرة إلى أن الإجراءات المفروضة جاءت لمنع انزلاق العراق الى كارثة صحية وخيمة العواقب.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح له إن “الجهات الصحية في العراق فرضت حظر التجوال لمنع انزلاق البلاد بكارثة صحية وخيمة العواقب في حال انتشار فيروس كورونا في البلاد”.

واضاف المحنا، ان “القوات الامنية جادة في تطبيق القانون وقد عمدت على اعتقال العديد من المواطنين وفرض وحجز 19 الف عجلة في عموم البلاد”.

وتابع ان “الالتزام بالقانون وعدم خرقه في وقت الازمة يدل على حجم المسؤولية”، مؤكدا أنه “حال خرق القانون سيتم التعامل بحزم من قبل القوات الامنية ومحاسبة المخالف مهما كانت صفته”.