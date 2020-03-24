بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 24 آذار 2020
آخر الأخبار
صحة الرصافة: شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا اربيل تقرر منع تجوال المواطنين (المشاة) في عموم المحافظة محافظ ديالى يتهم بعض الجهات بمحاولة خرق قرارات خلية الازمة بشان حظر التجوال نائب يطالب باجراءات سريعة لمساعدة ذوي الدخل المحدود واصحاب العمل اليومي تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل برلماني يدعو الكتل السياسية إلى دعم تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت التناحر يفكك اللجنة السباعية الشيعية.. وموالو طهران يوظفون كورونا لإبقاء عبد المهدي في منصبه الزرفي يبدأ مشاورات مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة.. وانتقادات عنيفة لبرهم صالح اتحاد الكرة يقرر مخاطبة "فيفا" .. ماذا سيقول له ؟ محافظ المثنى : لانمتلك موازنة طوارئ لمواجهة كورونا !
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 24 آذار 2020 11:13 ص

عمليات بغداد: اعتقال أكثر من 1200 مخالف لحظر التجوال و510 عجلة

القوات الأمنية

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال 1207 مخالفين لإجراءات حظر التجوال واحتجاز ٥١٠ عجلة ودراجة.

وقالت القيادة في بيان لها، إن قواتنا الأمنية لم تدخر أي جهدا لتطبيق حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، فقد تمكنت منذ يوم ١٧ آذار الجاري ولغاية ٢٣ من الشهر ذاته من القاء القبض على ١٢٠٧ مخالفاً لإجراءات الحظر، مبينة أنها احتجزت ٥١٠ عجلة ودراجة تكتك في حين بلغ عدد الغرامات ١٤٤٨٥.

ودعت القيادة مواطني العاصمة الى التزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال الوقائي، وعدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون.

وأكدت القيادة، أن قواتنا الامنية لديها الاوامر الصارمة بالتعامل بحزم مع المخالفين.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
القوات الأمنية

القوات الأمنية تحبط هجمات بقتل ثلاثة انتحاريين في الموصل 24 آذار 2020 11:21 ص

القوات الأمنية

تمديد حظر التجوال في كربلاء إلى الأول من نيسان المقبل 24 آذار 2020 10:02 ص

عمليات سامراء

مقتل أمر فوج في قيادة عمليات سامراء باشتباك مع داعش بإحدى بساتين صلاح الدين 24 آذار 2020 09:59 ص

السليمانية

الإدعاء العام في السليمانية يهدد بإتخاذ إجراءات قانونية ضد اي شخص لايلتزم بالتعليمات الصحية لمكافحة كورونا 23 آذار 2020 12:23 م

عمليات بغداد

عمليات بغداد تعلن القبض على ٧٩١ مواطنا وحجز ٣٣١ عجلة ودراجة نارية لمخالفتهم حظر التجوال 23 آذار 2020 11:49 ص

كورونا

خلية الأزمة تحذر العراقيين من مصير ايران وايطاليا 23 آذار 2020 11:26 ص

صالح

التميمي : مساءلة رئيس الجمهورية تتم في ثلاث حالات فقط 22 آذار 2020 04:36 م

عاجل 1

عاجل.. خلية الأزمة: الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية حتى مساء السبت المقبل 22 آذار 2020 04:21 م

التعليقات