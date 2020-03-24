عمليات بغداد: اعتقال أكثر من 1200 مخالف لحظر التجوال و510 عجلة

أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال 1207 مخالفين لإجراءات حظر التجوال واحتجاز ٥١٠ عجلة ودراجة.

وقالت القيادة في بيان لها، إن قواتنا الأمنية لم تدخر أي جهدا لتطبيق حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، فقد تمكنت منذ يوم ١٧ آذار الجاري ولغاية ٢٣ من الشهر ذاته من القاء القبض على ١٢٠٧ مخالفاً لإجراءات الحظر، مبينة أنها احتجزت ٥١٠ عجلة ودراجة تكتك في حين بلغ عدد الغرامات ١٤٤٨٥.

ودعت القيادة مواطني العاصمة الى التزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال الوقائي، وعدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون.

وأكدت القيادة، أن قواتنا الامنية لديها الاوامر الصارمة بالتعامل بحزم مع المخالفين.