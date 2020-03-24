ائتلاف العبادي يقر بصعوبة تمرير الزرفي داخل البرلمان دون توافق شيعي

أكد عضو ائتلاف النصر محمد عبد ربه، الثلاثاء، أن المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة عدنان الزرفي لن يمضي دون وجود “اغلبية شيعية” داخل قبة البرلمان.

وقال عبد ربه في تصريحات له، إن “رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لن يمضي دون اتفاق الشيعة عليه”، مبينا أن “حوارات الزرفي ماتزال تتركز داخل البيت الشيعي”.

وأضاف أن “لغة المصالح في السياسة هي من تلعب الدور الكبير”، مؤكدا أن “السنة والكرد لن يقبلا بالزرفي دون توافق شيعي”.

وأشار عضو ائتلاف النصر إلى أنه “نريد رئيس وزراء يحافظ على التوازن الدولي بين جميع الدول ولا يميل لدولة دون أخرى”.