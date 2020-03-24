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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 11:11 ص

دائرة صحة ديالى: سلامة 7 حالات اشتباه بفيروس كورونا

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 أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن سلامة 7 حالات اشتباه بفيروس كورونا بعد وصول نتائج الفحوصات المختبرية من بغداد.
وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث له، ان” نتائج الفحوصات المختبرية لـ7 حالات اشتباه باصابتها بفيروس كورونا وصلت الى بعقوبة في ساعة تاخرة من مساء يوم امس وكانت سلبية اي انها غير مصابة بالفيروس وتم اصدار قرار باخراجها من الحجر الصحي”.
واضاف العزاوي،انه” لم يتبقى سوى نتجية حالة اشتباه واحد بانتظار حسم نتيجتها اليوم مؤكدا بان مركز الحجر الرئيسي في بعقوبة يضم حاليا حالة اصابة واحد فقظ لشاب ثلاثيني من اهالي قضاء بلدروز(30كم شرق بعقوبة) وهي اول حالى تسجل الاسبوع الجاري”.
وكانت ديالى سجلت سابقا 5 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا 4 منها تماثلت للشفاء وواحدة توفيت اول امس وهي لمسن يعاني من امراض مزمنة عدة




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