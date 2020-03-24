الانواء الجوية تعلن توقعاتها عن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين



توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا ممطرا متفاوت الشدة بعموم مناطق البلاد.



وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الاربعاء غائم جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر في اماكن متعددة تكون رعدية احياناً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم . وفي المنطقة الشمالية طقس غائم مع تساقط زخات مطر في اماكن متعددة تكون رعدية احياناً تزداد شدتها ليلا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س بمدى رؤية (6-8 )كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 9 مئوية والعظمى 24 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية وكركوك 8 مئوية واعلاها في البصرة 13 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 19 مئوية واعلاها في بابل والنجف 27 مئوية.