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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 11:08 ص

الانواء الجوية تعلن توقعاتها عن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين

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توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا ممطرا متفاوت الشدة بعموم مناطق البلاد.

وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الاربعاء غائم جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر في اماكن متعددة تكون رعدية احياناً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم . وفي المنطقة الشمالية طقس غائم مع تساقط زخات مطر في اماكن متعددة تكون رعدية احياناً تزداد شدتها ليلا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س بمدى رؤية (6-8 )كم.
وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 9 مئوية والعظمى 24 مئوية.
وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية وكركوك 8 مئوية واعلاها في البصرة 13 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 19 مئوية واعلاها في بابل والنجف 27 مئوية.
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