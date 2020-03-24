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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 آذار 2020 11:04 ص

سائرون يطالب الحكومة بمساعدة هذه الفئات بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد

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طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الثلاثاء، الحكومة والجهات المعنية باجراءات سريعة لمساعدة ذوي الدخل المحدود واصحاب العمل اليومي من العمال وغيرهم.

وقال الشمري، في بيان له ، إن “الازمة التي تمر بها البلاد بشكل خاص القت بظلالها على جميع المواطنين وبنسب متفاوتة ولكنها على العوائل ذات الدخل المحدود واصحاب العمل والاجر اليومي اكبر”.

وأضاف، أن “الواجب الملقى على عاتق الدولة والمجتمع بضرورة الاسراع لمساعدة هذه الفئات الغالية من الشعب بالدعم المادي والذي بات ضرورة ملحة”.

وشدد على “ضرورة دعم مبدأ التكافل الاجتماعي من الجميع ولاجل تجاوز هذه المحنة والتي ندعو من الله سبحانه رفعها عنا وعن العالم جميعا”.

ع د

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